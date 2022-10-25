'Spor Kayseri' protokolü imzalandı

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal tarafından, 'Spor Kayseri' Projesine ilişkin işbirliğinin sağlanmasına dair protokol imzalandı.

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  • 25.10.2022 15:57
  • Güncelleme: 25.10.2022 20:44
'Spor Kayseri' protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal tarafından, “Spor Kayseri” Projesine ilişkin işbirliğinin sağlanmasına dair protokol imzalandı.

Proje çerçevesinde, Kayseri’nin tüm ilçelerindeki örgün ve yaygın eğitimde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin en az bir spor branşı ile tanışmaları hedefleniyor. Ayrıca, antrenörler eşliğinde temel spor eğitiminin verilmesi, sporun tabana yayılması, sporcu potansiyelinin geliştirilmesi, fiziksel ve zihinsel olarak öğrencilerin sağlıklı yetişmelerine katkı sağlanması da proje çerçevesinde bulunuyor.

Projede, öğrencilerin sporu hayatlarında bir yaşam felsefesi haline getirmeleri, profesyonel ve amatör kulüpler ve çevrelerindeki okulların birbiri ile iletişimlerinin sağlanması, kulüplü ve okullu sporcu sayılarının artırılması, kentin spordaki başarısının yükseltilmesi, genç yeteneklerin kaybolmadan spora kazandırılması, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları sağlanacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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