'Smart Melikgazi' ile evsel ve sıfır atık toplamada kolaylık

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de bulunan evsel atık konteynerlerini Smart Melikgazi haritasına konumlarıyla birlikte işlediklerini, bununla beraber iş gücünden ve yakıttan tasarruf edildiğini söyledi.

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  • 01.03.2022 14:29
  • Güncelleme: 01.03.2022 15:34
'Smart Melikgazi' ile evsel ve sıfır atık toplamada kolaylık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’de bulunan evsel atık konteynerlerini Smart Melikgazi haritasına konumlarıyla birlikte işlediklerini, bununla beraber iş gücünden ve yakıttan tasarruf edildiğini söyledi.

Akıllı belediyeciliğin güzel bir örneği olan "Smart Melikgazi" ile halkın günlük yaşamlarını kolaylaştırdıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye olarak akıllı şehir uygulamalarını daha çok çevre, ulaşım, yönetim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemi alanlarında yoğunlaştırdık. İlçemizde bulunan evsel atık (çöp konteynerlerimiz) Smart Melikgazi haritasına konumlarıyla birlikte işleniyor. Tüm konteynerlerimiz haritamıza işlendikten sonra, konteynerlerin kullanım yoğunluğuna göre değerlendirmeler yapılacak olup, konteyner sayılarında azaltma, otomatik rotalama oluşturularak, yakıt tasarrufu planlanmaktadır. Mobil atık getirme merkezlerimiz, sıfır atık konteynerlerimiz, tekstil kutularımız, pil, elektronik atık, bitkisel atık yağ konteynerleri haritaya işlenmektedir. Bu sistemle vatandaşlarımız kendilerine en yakın atık kutularını görerek nereye atacaklarını görebiliyorlar. Bu sistem çok işimize yarayacak. Hayırlı olmasını diler, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

İHA

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