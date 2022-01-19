'Şeffaf Oda'ya bu hafta da ilgi yoğun

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilk kez geçen hafta başlatılan 'Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa' uygulaması Mevlana Mahalle Meydanında tüm hızıyla devam ediyor.

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  • 19.01.2022 12:44
  • Güncelleme: 19.01.2022 13:28
'Şeffaf Oda'ya bu hafta da ilgi yoğun
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilk kez geçen hafta başlatılan ’Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa’ uygulaması Mevlana Mahalle Meydanında tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Şeffaf Oda uygulamasında Başkan Yalçın vatandaşlardan gelen talepleri bire bir dinleyerek çözüme kavuşturuyor. Her Çarşamba Mevlana Mahallesi’nde sürecek olan başkan-vatandaş buluşmasında vatandaşlar Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile yüz yüze görüşme imkânı buluyor. Bazen isteklerin dile getirildiği uygulamada bazen de keyifli sohbetler gerçekleştiriliyor. Konuya dair kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasının oldukça ses getiren ve vatandaşlar tarafından çok beğenilen bir çalışma olduğunu ifade etti. Bu uygulama ile makam masasını vatandaşların ayağına getirdiklerini söyleyen Başkan Yalçın, “Vatandaşımızın istek ve talepleri bizim için önemli. O yüzden haftanın bir gününü şeffaf odamızda hemsehrilerimizle geciriyoruz. Hem istek ve taleplerini dinliyoruz hem de hasbihal ediyoruz" dedi.

Başkan Yalçın, ile görüşmeye gelen vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçın’ın ulaşılabilir bir başkan olduğunu ifade eden vatandaşlar, tüm taleplerini yüz yüze iletildikleri için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

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İHA

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