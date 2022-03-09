'Şeffaf Oda'nın ziyaretçi sayısı 2 bini geçti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın makam odasını bir ilk olarak Mevlana Mahallesi Meydanına taşıdığı 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulaması vatandaşların ilgi odağı oldu. Sekizinci haftasına giren uygulamada bugüne kadar 2 bin 113 kişi Başkan Yalçın ile görüştü.

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  • 09.03.2022 14:29
  • Güncelleme: 09.03.2022 18:05
'Şeffaf Oda'nın ziyaretçi sayısı 2 bini geçti
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın makam odasını bir ilk olarak Mevlana Mahallesi Meydanına taşıdığı “Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa” uygulaması vatandaşların ilgi odağı oldu. Sekizinci haftasına giren uygulamada bugüne kadar 2 bin 113 kişi Başkan Yalçın ile görüştü.

Bu hafta sekizincisi gerçekleşen Şeffaf Oda Uygulaması yine vatandaşın yoğun ilgisiyle sürdü. Uygulama kapsamında sabahın ilk saatlerinde odaya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerileri dinledi. Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin de hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar çarşamba günleri Mevlana Mahallesi’nde Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşme fırsatı buluyor. Her kesimden vatandaşın geldiği Şeffaf Oda uygulamasında başladığı günden bu yana 2 bin 113 kişi Başkan Yalçın ile görüştü. Her hafta birbirinden ilginç ve renkli görüntülerin sahne olduğu uygulama olumsuz hava koşullarında da devam ediyor. Vatandaşların istek ve taleplerine anında çözüm bulan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasının bir değer olduğunu söyledi.

Başkan Yalçın ile Şeffaf Oda’da görüşen Halit Doğan isimli vatandaş, “Güzel bir şey. Milletin derdini dinlemek, onlara yardımcı olmak bir belediye başkanı olarak güzel. Güzel insan Allah razı olsun. Çok hoş, çok sevindirici bir olay. Ben de çok sevindim” dedi.

Muzaffer Kahraman isimli bir başka vatandaş ise Şeffaf Oda uygulamasıyla ilgili, “Allah razı olsun. Vatandaşın derdiyle, sorunlarıyla ilgileniyorlar. Bu uygulamadan elbette memnunuz. Bizim derdimizi dinleyen makam, merci bulduk” şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş Kadir Civelek de uygulamadan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Burası çok güzel oldu. Eskiden tepe bir yerdi. Çocuklar düşüp bir yerlerini kırıyordu. Şimdi ne güzel oldu. Başkanım da buraya geldi. Milletin derdini dinliyor, derman oluyor. Daha ne yapsın? Bundan iyisi var mı? Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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İHA

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