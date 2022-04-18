'Maharetli Eller'e Ramazan'da da yoğun ilgi

Talas Belediyesi'nin Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile birlikte gerçekleştirdiği ve her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', Ramazan ayında da yine vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

PAYLAŞ
  • 18.04.2022 13:24
  • Güncelleme: 18.04.2022 13:33
'Maharetli Eller'e Ramazan'da da yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile birlikte gerçekleştirdiği ve her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, Ramazan ayında da yine vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Talas’ın vazgeçilmezi arasına adını yazdıran ve Tarihi Harman Mahalle Meydanında misafirlerini ağırlayan pazar, bu hafta da renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden değerli el emeği ürünlerin alıcısıyla buluştuğu pazarın bu haftaki konukları özellikle gençler oldu. Ailesi ve arkadaşlarıyla pazara gelen gençler hem satışa sunulan ürünleri inceledi hem de alış veriş yaptı. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil işlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar binlerce çeşit ürün, vatandaşların beğenisine sunuldu.

VATANDAŞLARDAN YİNE TAM NOT

Pazara gelen ve çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar çok farklı ve güzel bir organizasyon olduğuna değinerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Pazarda stant açan üretici kadınlar da organizasyona duyulan ilgiden ve verilen destekten memnun olduklarını ifade ederek Talas Belediyesine teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'de yüzme kursu kayıtları başladı

Melikgazi'de yüzme kursu kayıtları başladı

AGÜ, ATHENA'ya üye oldu

AGÜ, ATHENA'ya üye oldu

Gülderdi: 'Altın haftaya yukarı trendle başladı'

Gülderdi: “Altın haftaya yukarı trendle başladı”

Diş Hekimleri Odasında Umut Kural dönemi

Diş Hekimleri Odasında Umut Kural dönemi

Arama kurtarma dernekleri iftarda buluştu

Arama kurtarma dernekleri iftarda buluştu

Erciyes Kayserililer Derneği Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu

Erciyes Kayserililer Derneği Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı

Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı

Fırtına Kayseri'yi vurdu

Fırtına Kayseri'yi vurdu

DAHA FAZLA
Kayseri'de şok eden hırsızlık: Çekerek otomobil çaldılar

Kayseri'de şok eden hırsızlık: Çekerek otomobil çaldılar

Başkan Büyükkılıç, ilahiyat öğrencileri ile kariyer günlerinde buluştu

Başkan Büyükkılıç, ilahiyat öğrencileri ile kariyer günlerinde buluştu

Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı

Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı

Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı

Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı

Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret

Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret