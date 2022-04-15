'Maharetli Eller' Ramazan'da başka güzel

Talas'ın vazgeçilmezleri arasına giren Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, Ramazan ayında da devam ediyor. 15 gün önce Ramazan'ın ilk günlerinde kurulan pazar, bu hafta sonu yeniden kapılarını açıyor.

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  • 15.04.2022 12:01
  • Güncelleme: 15.04.2022 12:22
'Maharetli Eller' Ramazan'da başka güzel
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ın vazgeçilmezleri arasına giren Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, Ramazan ayında da devam ediyor. 15 gün önce Ramazan’ın ilk günlerinde kurulan pazar, bu hafta sonu yeniden kapılarını açıyor.

Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 17 Nisan Pazar günü saat 11.00’den itibaren meraklılarını ağırlamaya başlayacak. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. İftar sofralarını yöresel ürünlerle süslemek isteyenlere fırsatlar sunacak pazarda ev hanımları tarafından hazırlanan organik ürünlerin yanında birbirinden güzel el emeği işler de sergileniyor.

Pazarda gıda maddelerinin yanında el işi tekstil ürünlerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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İHA

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