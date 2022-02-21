'Mahallede maç var' etkinliği başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal'ın yaptığı başlama vuruşu ile başladı.

PAYLAŞ
  • 21.02.2022 17:50
  • Güncelleme: 21.02.2022 18:53
'Mahallede maç var' etkinliği başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası ’Mahallede Maç Var’ etkinliği Kayseri’de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal’ın yaptığı başlama vuruşu ile başladı.

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası ’Mahallede Maç Var’ etkinliği Argıncık Amatör Spor Tesislerinde başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başlangıç vuruşunun akabinde yaptığı açıklamada; "Mahallede Maç Var etkinliğine Kayseri’den yoğun bir katılımın olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Spor sevgisinin aşılanması ve tabana yayılması noktasında önemli bir etkinlik, bizler her daim dediğimiz gibi spor tabana yaymak ülkemizde ve ilimizde sporu çağ atlatacak. Bu önemli etkinliğe katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Faik amca 'Zeytin'ine kavuştu

Faik amca 'Zeytin'ine kavuştu

Avrupa şampiyonları memleketlerinde coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonları memleketlerinde coşkuyla karşılandı

Turizm zabıtası, Erciyes'te görevde

Turizm zabıtası, Erciyes'te görevde

Metin Tuzcuoğlu: 'İkinci el araç fiyatlarının artmasında galerici esnafının etkisi yok'

Metin Tuzcuoğlu: “İkinci el araç fiyatlarının artmasında galerici esnafının etkisi yok”

Bünyan Devlet Hastanesi'nde tomografi çekimi başladı

Bünyan Devlet Hastanesi'nde tomografi çekimi başladı

Hacılar Kapı'ya hafta sonu yoğun ilgi

Hacılar Kapı'ya hafta sonu yoğun ilgi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakan adama müebbet hapis

Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakan adama müebbet hapis

'Mahallede maç var' etkinliği başladı

'Mahallede maç var' etkinliği başladı

DAHA FAZLA
Kayseri'de satranç turnuvası başladı

Kayseri’de satranç turnuvası başladı

Madalya kazanan muaythaiciler mehter takımıyla karşılandı

Madalya kazanan muaythaiciler mehter takımıyla karşılandı

Konaç: 'Yeryüzünde tüm mazlumların umudu bütün zorluklara ve engellemelere rağmen Türkiye'dir'

Konaç: 'Yeryüzünde tüm mazlumların umudu bütün zorluklara ve engellemelere rağmen Türkiye'dir'

KUDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

KUDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

Milletvekili Tamer Develi Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyatı yaptı

Milletvekili Tamer Develi Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyatı yaptı