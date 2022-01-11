'Koçbaşılı' uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 11.01.2022 09:27
  • Güncelleme: 11.01.2022 11:05
'Koçbaşılı' uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.U.’nun uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahsın ikametini tespit eden ekipler, koçbaşı ile kapıyı kırarak evde arama yaptı. Evde bulunan H.U. gözaltına alına alınırken, yapılan aramalarda ise, 40 gram esrar, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 kişiye işlem yapılırken, H.U. gözaltına alındı.

İHA

Kayseri Gündem
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