'Kirkit'in Sesi' Talas'ta yankılandı

Talas Belediyesi, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlenen 'Kirkit'in Sesi' sergisi açıldı.

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  • 18.03.2022 12:18
  • Güncelleme: 18.03.2022 12:40
'Kirkit'in Sesi' Talas'ta yankılandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlenen “Kirkit’in Sesi” sergisi açıldı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın yanı sıra Halıcılar Odası Başkanı Ercan Elfiti, belediye yöneticileri, dernek üyeleri ve davetlilerin katılımıyla Tarihi Ali Saip Paşa Caddesi’ndeki Talas Sanat Galerisi’nde açılan sergide, el emeği göz nuru çuval, heybe, çanta ve beşikler yeniden gün yüzüne çıktı.

Zahide Şahin’in Küratörlüğünde hazırlanan sergide Çivici Ailesinin özel koleksiyonunda yer alan 38 çuval, 10 heybe, 1 deve heybesi, 1 çanta ve 2 beşik olmak üzere toplam 52 eser, ziyarete açıldı.

17 -21 Mart tarihleri arasında açık olan sergide kilim, zili, cicim, sumak ve kolan teknikleriyle hazırlanmış birbirinden değerli el dokuması çuval, heybe, çanta ve beşikler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

“BÖYLE BİR SERGİ İLK KEZ YAPILIYOR”

Sergi’nin açılış konuşmasını yapan Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Erkara, serginin nadide eserleri barındırdığını ifade ederek “Bu serginin açılmasında bize her zaman destek olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederim. Her şey Talas için.” dedi.

Daha sonra söz alan Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı ve sergilenen eserlerin sahibi Şafak Çivici, serginin önemine dikkat çekti.

“Böylesine bir işbirliğiyle bu tarz bir sergi ilk kez oluşturuluyor.” diyen Çivici, koleksiyonun düzenlenmesindeki desteğinden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Sergi Küratörü Zahide Şahin de yok olmak üzere olan dokumalar sergilendiğine vurgu yaparak, “Bu el dokuması ürünlerimiz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, bu tür eserlerin de sergilenebileceğini göstermek istedik.” ifadelerini kullandı.

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İHA

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