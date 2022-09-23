'Kayseri'nin coğrafik mimarı Erciyes Dağı'dır'

Kayseri'nin coğrafik alt yapısıyla ilgili bilgiler veren Araştırmacı Yazar Osman Gerçek, Kayseri'nin coğrafik mimarının Erciyes Dağı olduğunu savundu.

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  • 23.09.2022 15:09
  • Güncelleme: 23.09.2022 18:25
'Kayseri'nin coğrafik mimarı Erciyes Dağı'dır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin coğrafik alt yapısıyla ilgili bilgiler veren Araştırmacı Yazar Osman Gerçek, Kayseri’nin coğrafik mimarının Erciyes Dağı olduğunu savundu.

Kayseri Tarihi Araştırmacısı Osman Gerçek, sönmüş volkanik yapısıyla Erciyes Dağı’nın yüz kilometre etrafındaki coğrafyanın şekillenmesinde en önemli etken olduğunu, binlerce yıl önce Erciyes’ten püsküren lavların değişik katmanlar oluşturarak, kent coğrafyasını şekillendirdiğini ve oluşan tüf kaya katmanlarında oyularak oluşturulan mağaraların binlerce yıl birçok medeniyetin meskeni olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:

"Üzerinde 6 bin yıllık değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafyanın oluşumunu etkileyen Erciyes Dağı’nın, üzerinde oluşan kar kütlelerinden eriyen suyun Kayseri kenti için kaynak hayattır. Musluğundan içtiğimiz her bir damla suyun Erciyes Dağı’nın sağlıyor. Bunun unutulmaması lazım. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu coğrafyanın, cazibe merkezi olmasının ikinci önemli nedeni ise, kentin Kuzeydoğusundan 128 kilometrelik kıvrımlar yaparak seyreden Kızılırmak’tır. Aynı zamanda kent haritasında yaklaşık 250 kilometrelik yol kat eden Zamantı Irmağının da kentin tarımsal varlığının en önemli etkenidir. Erciyes Dağı ve Kızılırmak suyunun Kayseri için ilahi bir lütuftur. Bu kentte yaşayan insanların bu iki değeri görmemezlikten gelmeleri imkansızdır."

İHA

Kayseri Gündem
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