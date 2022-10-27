'Kardeş Şehir' Kalesija Talas'a Geliyor

Talas Belediyesi ile 'Kardeş Şehir' olan Bosna Hersek'in Kalesija Belediyesi, 'Talas Festivali'ne katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Talas'a geliyor.

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  • 27.10.2022 14:33
  • Güncelleme: 27.10.2022 15:41
'Kardeş Şehir' Kalesija Talas'a Geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ olan Bosna Hersek’in Kalesija Belediyesi, ‘Talas Festivali’ne katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Talas’a geliyor.

Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic ve beraberindeki heyet, 4 gün sürecek Kayseri programında hem resmi temaslarda bulunacak hem de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivali’ne ve ardından Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılacak. Talas Festivali’nde sergilenecek ‘Bosna Kapıları’ sergisinin açılışına da katılacak olan Kalesija heyeti, ayrıca Talas’ın ve Kayseri’nin tarihi ve turistik yerlerini de gezecek. Ziyaretler çerçevesinde kültürel ve ekonomik konularda yapılabilecek çalışmalar da masaya yatırılacak. 28 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında Kayseri’de bulunacak olan Kalesija heyetinde Belediye Başkanı Sead Dzafic’in yanı sıra belediye meclis üyeleri ve bazı bürokratlar yer alacak.

Bilindiği üzere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz Mayıs ayında ‘Kardeş Şehir’ görüşmesi çerçevesinde Kalesija’da temaslarda bulunmuş ve bu çerçevede sosyo-ekonomik ve kültürel alanda yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmişti.

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İHA

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