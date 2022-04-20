'İlk Orucum, İlk İftarım' Programı Belsin'de yapılacak

Melikgazi Belediyesi'nin ilkini Altınoluk Mahallesi'nde başlatmış olduğu, 'İlk Orucum, İlk İftarım' etkinliği 22 Nisan Cuma günü Belsin'deki İsa Yusuf Alptekin parkında düzenlenecek.

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  • 20.04.2022 13:59
  • Güncelleme: 20.04.2022 14:20
'İlk Orucum, İlk İftarım' Programı Belsin'de yapılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin ilkini Altınoluk Mahallesi’nde başlatmış olduğu, “İlk Orucum, İlk İftarım” etkinliği 22 Nisan Cuma günü Belsin’deki İsa Yusuf Alptekin parkında düzenlenecek.

Ramazan etkinliğine ilk orucunu tutan çocukları ailesiyle birlikte katılması için davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde Ramazan’ın coşkusunu vatandaşlarımızla bir arada yaşıyoruz. Bu haftada Belsin Anafartalar Mahallesi’ndeyiz. Geçtiğimiz programda Altınoluk Mahallesi’nde yüzlerce çocuğumuz ve ailesiyle ilk iftarlarının sevincini yaşamıştık. Yaz boyu sizlere spor, müzik, eğitimlerle ilgili etkinliklerimiz olacak. Katılmak isteyen çocuklarımızı aileleri ile birlikte 22 Nisan Cuma günü İsa Yusuf Alptekin Parkı’na bekliyoruz. Etkinliğe katılmak için lütfen rezervasyon yaptırınız. Rezervasyon için belediyemizin web sitesinden veya İletişim Merkezinden ya da 0530 253 91 91 whatsapp numaramıza yazarak rezervasyon yapabilirsiniz" dedi.

İHA

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