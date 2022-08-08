'Huzur, sağlıkla olur'

Talas Belediyesi personeline yönelik olarak sağlıklı yaşam, doğru beslenme ve salgın hastalıktan korunma programı düzenlendi.

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  • 08.08.2022 11:20
  • Güncelleme: 08.08.2022 12:09
'Huzur, sağlıkla olur'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi personeline yönelik olarak sağlıklı yaşam, doğru beslenme ve salgın hastalıktan korunma programı düzenlendi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programda, Kızılay Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Sezgül Şahin tarafından bağışıklık sistemini güçlendirme yöntemleri başta olmak üzere doğru beslenme ve sağlıklı yaşam konuları anlatıldı.

Diyetisyen ve sağlıklı beslenme uzmanı deyince akla ilk önce zayıflama geldiğini belirten Şahin, sağlıklı beslenmenin yalnızca kilo aldıktan ya da hastalandıktan sonra değil sağlıklıyken de düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da programın başında belediye personeline hitap ederek, “İhmal ettiğimiz en önemli konu sağlığımız diye düşünüyorum. Bu yüzden bu programı düzenledik” diye konuştu.

Kanuni Sultan Süleyman’ın sözüne atıfta bulunarak konuşmasını sürdüren Başkan Yalçın şunları söyledi:

“Kanuni Sultan Süleyman da ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat’ sözünde anlatıyor ya, yani koskoca 3 kıtanın hakimi sultan ‘Benim saltanatım bir sağlıklı nefes kadar kıymetli değil’ diyor. Belediyeye ilk başladığımda sağlık ve huzur vurgusu yaptım. Huzur ne ile olur, sağlıkla olur. İkisi birbirini tamamlıyor zaten. Dünya uzayda bir nokta kadar görünüyor, önemli olan insanların dünya ve ahirette huzurlu olmasını sağlayacak bir yol haritası çizmesidir.”

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İHA

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