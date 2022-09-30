'Hırsızlık' suçundan aranan kadın çatıdaki özel bölmede yakalandı

Kayseri'de aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 101 polisin katılımı ile düzenlenen 'Pençe' operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. 'Hırsızlık' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ise, operasyonda çatıya yaptırdığı özel bölmede yakalandı.

PAYLAŞ
  • 30.09.2022 11:59
  • Güncelleme: 30.09.2022 13:14
'Hırsızlık' suçundan aranan kadın çatıdaki özel bölmede yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 101 polisin katılımı ile düzenlenen ’Pençe’ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. ’Hırsızlık’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ise, operasyonda çatıya yaptırdığı özel bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, özellikle ’hırsızlık’ suçundan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 23 adreste 35 ekipten oluşan 101 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak "Pençe" operasyonu düzenlendi. Operasyonda ’hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. adlı kadın çatı katında yaptırdığı özel bölmede kıskıvrak yakalanırken, bir şahısta kaçmaya çalıştığı sırada çatıda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ’hırsızlık’, ’yağma’, ’silahlı tehdit’, ’suç eşyasının satın alınması’, ’yaralama’, ’mala zarar verme’ ve ’alkol ve uyuşturucunun etkisinde araç kullanma’ suçlarından 25 yıl ile 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi, cezaevine teslim edildi.

E.S.’nin gizli bölmeden indirilmesi ve diğer şahsın çatıda gözaltına alınması polis kamerasına da yansıdı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
500 bin TL'lik hırsızlık yapan kadın Kayseri polisinden kaçamadı

500 bin TL'lik hırsızlık yapan kadın Kayseri polisinden kaçamadı

Güney Kore Büyükelçisi Lee Won-Ik: 'Japonya ile Kore ilişkisini Türkiye ile Yunanistan ilişkisine benzer düşünebilirsiniz'

Güney Kore Büyükelçisi Lee Won-Ik: 'Japonya ile Kore ilişkisini Türkiye ile Yunanistan ilişkisine benzer düşünebilirsiniz'

Kayseri'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 10 tutuklama

Kayseri'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 10 tutuklama

Çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti

Çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti

Üzerine hat alamıyor, sebebi çok farklı

Üzerine hat alamıyor, sebebi çok farklı

Büyükşehir'in Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nden ziyaretçilerine hatıra sikke

Büyükşehir'in Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nden ziyaretçilerine hatıra sikke

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

5
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

6
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göğüs ağrısı yaşayanlar acilen hekime başvurmalı

Göğüs ağrısı yaşayanlar acilen hekime başvurmalı

Trabzonspor Kayseri'ye geldi

Trabzonspor Kayseri'ye geldi

DAHA FAZLA
MAÇA DOĞRU... Kayserispor Trabzonspor rekabetinde son durum

MAÇA DOĞRU... Kayserispor Trabzonspor rekabetinde son durum

Tramvay inşaatında zarar gören doğal gaz borusuna müdahale edildi

Tramvay inşaatında zarar gören doğal gaz borusuna müdahale edildi

Nakliye dolandırıcısı polisten kaçamadı

Nakliye dolandırıcısı polisten kaçamadı

Yahyalı Aladağlar'da yol yapım çalışması devam ediyor

Yahyalı Aladağlar'da yol yapım çalışması devam ediyor

Kayseri'nin ihracatı ilk 8 ayda yüzde 15,4 arttı

Kayseri'nin ihracatı ilk 8 ayda yüzde 15,4 arttı