'Hırsızlık' suçundan aranan kadın çatıdaki özel bölmede yakalandı

Kayseri’de aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 101 polisin katılımı ile düzenlenen ’Pençe’ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. ’Hırsızlık’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ise, operasyonda çatıya yaptırdığı özel bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, özellikle ’hırsızlık’ suçundan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 23 adreste 35 ekipten oluşan 101 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak "Pençe" operasyonu düzenlendi. Operasyonda ’hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. adlı kadın çatı katında yaptırdığı özel bölmede kıskıvrak yakalanırken, bir şahısta kaçmaya çalıştığı sırada çatıda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ’hırsızlık’, ’yağma’, ’silahlı tehdit’, ’suç eşyasının satın alınması’, ’yaralama’, ’mala zarar verme’ ve ’alkol ve uyuşturucunun etkisinde araç kullanma’ suçlarından 25 yıl ile 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi, cezaevine teslim edildi.

E.S.’nin gizli bölmeden indirilmesi ve diğer şahsın çatıda gözaltına alınması polis kamerasına da yansıdı.