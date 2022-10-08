'Hicaz'da Osmanlı İzleri, Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi' açıldı

Kayseri'de, öğretmenlik yapan Vedat Önal'ın 2016-2021 yılları arasında Suudi Arabistan'da görev yaparken çektiği fotoğraflar, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi'nin desteği ile düzenlenen 'Hicaz'da Osmanlı İzleri, Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi'nde vatandaşlarla buluşturuldu.

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  • 08.10.2022 16:32
  • Güncelleme: 08.10.2022 16:49
'Hicaz'da Osmanlı İzleri, Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi' açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, öğretmenlik yapan Vedat Önal’ın 2016-2021 yılları arasında Suudi Arabistan’da görev yaparken çektiği fotoğraflar, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nin desteği ile düzenlenen ‘Hicaz’da Osmanlı İzleri, Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi’nde vatandaşlarla buluşturuldu.

Tarihi Hunat Medresesi’nde düzenlenen serginin açılışına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, fotoğrafların sahibi Vedat Önal ve birlik üyeleri katıldı. Sergilenen fotoğrafların önemli bir konu ve alan içerisinde olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Tabi bu önemli bir konu, önemli bir alan. Stratejik önemini burada sizinle paylaştılar. İşin görsel boyutunu da Vedat kardeşimiz ayaklarımıza kadar getirdi. Ecdadımız doğuyla batıyı adeta birleştiren bir anlayış içerisinde ‘Gidemediğin yer senin değildir’ mantığı içerisinde gerek karayoluyla gerek demiryoluyla, gerek denizyoluyla bu süreçte de havayoluyla her yere ulaşmaya çalışmamız gerektiğinin hepimiz farkındayız. Bu açıdan Abdulhamit Han Hazretlerinin de yaklaşık 33 yıl ecdadımıza yapmış olduğu hizmet, Osmanlı’da o son sarsıntılı dönemini, bu süreci yönetecek şekilde var etmiş olması fevkalade önemli bir çalışma. Bu Allah’ın izah edilemeyecek bir lütfu. Biz günümüzde de birilerinin eline bırakmayız ve geleceğe taşımak için de önümüzdeki süreci en iyi şekilde yönetip elimizden geleni de esirgememeliyiz. Mevla birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın. Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmayı hayata geçiren başta özellikle Vedat kardeşimi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu da; “Yaklaşık 2 ay evvel yine aynı yerde ‘Hicaz İzleri’ olarak bir sergi düzenledik. Bu sergimiz de gerçekten ses getirdi. Görmediğimiz ürünleri Vedat hocam sayesinde görmüş olduk. Bu da sergimizin 2. parçası. Bu konuda maalesef Türkiye’mizde ciddi eser üretilmedi. Hicaz Demiryolu ile ilgili Akif Emre’nin bir çalışması var. Kendisiyle birlikte 4-5 arkadaşımız bu konuda çalıştı ama gereken ilgiyi Bağdat Demiryolu, Hicaz Demiryolu göremedi maalesef. Bu sergimizin nedeni, ecdadımız batıya değil Hicaz bölgesine de yatırımlar yapmıştır. Hicaz bölgesine yapılan yatırımlar nedense bize unutturulmuş” ifadelerini kullandı.

Arabistan’daki Osmanlı eserlerinin bilindiğinden de fazla olduğunu söyleyen Vedat Önal ise; “2016-2021 yılları arasında Tebük ve Medine’de görev yaptım. Bu geçen süre içerisinde böyle bir hazine ile döneceğimi açıkçası tahmin etmiyordum. Bunun önemli bir ayağını Mayıs ayında 1. sergi olarak ‘Hicaz’da Osmanlı İzleri’ diye yapmıştım. O sergimiz de çok olumluydu. Suudi Arabistan’ın sadece Mekke ve Medine civarında bilinen Osmanlı eserleri o şekilde değil. 15 farklı şehrine dağılmış milyonlarca Osmanlı eseri var. 250’ye yakınını bizzat ben kaydettim. Bunun yarısını da bugün açılışını yaptığımız Hamidiye-Hicaz Demiryolu tren istasyonu binaları, merkez istasyonlar oluşturuyor. Bunların bir kısmını genelde umreye ve hacca giden vatandaşlarımız bilirler. Mekke, Medine istasyonunu herkes gezmiştir ama benim kendim de dahil olmak üzere oraya gittiğimde sadece o istasyonun varlığını biliyordum. Onun gibi 40’tan fazla istasyonun çöllerin içerisinde dağılmış vaziyette olduğunu, hatta bir tanesinin Medine’ye yaklaşık 200 kilometre mesafede Hadiyah İstasyonu’nda meşhur devrik trenimizin 110 yıldır orada beklediği bir manzarayı genellikle tek başıma gittiğim bu gezilerde gördüm. Beni yalnız bırakmayan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

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İHA

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