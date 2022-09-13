'Fuhşa teşvik' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

PAYLAŞ
  • 13.09.2022 17:41
  • Güncelleme: 13.09.2022 18:01
'Fuhşa teşvik' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ’bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yenişehir Mahallesi’nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, ’bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan Ü.M. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de yılın ahisine kaftanı giydirildi

Kayseri'de yılın ahisine kaftanı giydirildi

Okuldaki bilginin tarlada hasadı yapıldı

Okuldaki bilginin tarlada hasadı yapıldı

Develi'de 38 yıllık esnaf yılın Ahisi seçildi

Develi'de 38 yıllık esnaf yılın Ahisi seçildi

Kayseri'de 392 kişi daha iş yeri açtı

Kayseri'de 392 kişi daha iş yeri açtı

Başkan Yalçın'dan Başakpınarspor'a destek

Başkan Yalçın'dan Başakpınarspor'a destek

Odakır: 'Alışverişlerinizde önceliğinizi küçük esnaftan yana kullanın'

Odakır: 'Alışverişlerinizde önceliğinizi küçük esnaftan yana kullanın'

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

6
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükkılıç açıkladı: 'Sosyal konutların yerleri planlanmış durumda'

Büyükkılıç açıkladı: “Sosyal konutların yerleri planlanmış durumda”

Sokak ortasında av tüfeğiyle saldırıya uğradı

Sokak ortasında av tüfeğiyle saldırıya uğradı

DAHA FAZLA
Kayseri'de 4 bin 500 sosyal konut yapılacak

Kayseri’de 4 bin 500 sosyal konut yapılacak

Mustafa İlmek, Kayseri halkını Üzüm Festivali'ne davet etti

Mustafa İlmek, Kayseri halkını Üzüm Festivali’ne davet etti

Yıldızevler, Uğurevler ve Germir'de su kesintisi

Yıldızevler, Uğurevler ve Germir’de su kesintisi

Başkan Büyükkılıç, Develi'deki muhtarlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Develi'deki muhtarlarla buluştu

'Fuhşa teşvik' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

'Fuhşa teşvik' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı