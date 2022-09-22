'Eğitim önceliğimiz'

Talas Belediyesi'nin, hayırseverler Hatice ve İzzet Bayraktar ile birlikte yaptırdığı Hikmet Cıngıllı Anaokulu, 24 Eylül Cumartesi günü hizmete girecek.

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  • 22.09.2022 11:04
  • Güncelleme: 22.09.2022 12:48
'Eğitim önceliğimiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin, hayırseverler Hatice ve İzzet Bayraktar ile birlikte yaptırdığı Hikmet Cıngıllı Anaokulu, 24 Eylül Cumartesi günü hizmete girecek.

Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1.500 metrekare alan üzerine inşa edilen anaokulu, içerisinde barındırdığı bölümlerle çocuklara birçok imkanı aynı anda sunabilecek. Toplam 6 adet dersliğin bulunduğu anaokulunda, oyun odasından çok amaçlı salonlara, mini kütüphaneden yemekhaneye kadar çeşitli bölümler bulunuyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra şehir protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek tören, 24 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak.

Konuyla ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eğitim konusuna büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Önceliğimiz eğitim. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve velilerimizin en iyi şartlarda eğitim öğretim dönemi geçirmeleri için tüm imkanlarımızı adeta seferber ediyoruz. Bir yandan okullarımızın içinde, çatılarında, cephelerinde ve bahçelerinde bakım onarım çalışması yaparken bir yandan da yeni okul binaları kazandırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, mülkiyeti belediyemize ait arsa üzerine, hayırseverlerimiz Hatice ve İzzet Bayraktar tarafından yaptırılan Hikmet Cıngıllı Anaokulunu Cumartesi günü hizmete sunacağız. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İHA

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