'Edebiyat Sokağı' öğrencilere ilham oluyor

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bulunan 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' öğrencilere ilham oluyor.

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  • 02.03.2022 12:15
  • Güncelleme: 02.03.2022 12:15
'Edebiyat Sokağı' öğrencilere ilham oluyor
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Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koridorunda oluşturulan “Edebiyat Sokağı” öğrencilere ilham oluyor.

Okul koridorlarına resmedilen farklı dönemlere ait yazar ve şairlerin resimleri ve eserleri öğrencilerin ilgisini çekiyor. Hem okul koridorlarını renklendirmek hem de öğrencilere edebiyatı sevdirmek için hazırlanan ’Edebiyat Sokağı’nda öğrenciler, geçmiş dönemden örnekleri bir arada görebiliyor. Ayrıca, oluşturulan sokağa da Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Ahmet Haşim, Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Fuzuli, Arif Nihat Asya, Yunus Emre, Cahit Sıtkı Tarancı gibi şahsiyetlerin eserleri resmedildi.

Okul öğrencilerinden Mustafa Acer, “Sınıfımız edebiyat sokağında. Daha önce hayatımda böyle şiirler görmedim. Birçok şair ve yazarı bu sokakta tanıdım” derken, Muammer Tanrıverdi de, "Burası edebiyat sokağımız. Derslerden çıkınca bu sokakta şairlerin eserlerini okuyoruz. Mehmet Akif Ersoy dikkatimi çekiyor. Mustafa Kemal Atatürk’ü görüyorum. Yunus Emre’yi görüyorum. Ruşen Eşref’i görüyoruz. Bu sokakta hem bilgi, hem edebiyat hepsi bir arada” şeklinde konuştu.

15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Saniye Öcal da, öğrencilerin sadece derslerde gördükleriyle değil, duvarlardaki resimlerle, şiirlerle kültürlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olunduğunu ifade ederek, "Okulumuz yeni yapılmıştı. Koridorlarımızda şairlerimizden birer eser olsun istemiştik. Resimleri, bilgileri olsun istedik. Öğrencilerimiz koridordan geçerken en azından bir şiir okusunlar, akıllarında bir şeyler kalsın ve koridorumuzun renklenmesini istedik. Böylece edebiyat sokağımızın yapımına başladık. Öğrencilerimiz en azından gelip geçerken resimlere baktıklarında akılarında bir şeyler kalıyor. Çizimleri Rehber hocamızla birlikte yaptık. Her dönemden bir şair almaya çalıştık” şeklinde konuştu.

İHA

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