'Diyalizle Yaşamak' anlatıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından “Diyalizle Yaşamak” adlı söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye diyaliz hastaları, hasta yakınları, öğrenciler ve öğretim elemanları katıldı.

Diyalize giren hastaların yaşadıkları psiko-sosyal sorunlara karşı farkındalık oluşturulması, kronik böbrek hastalığının hastalarda ve hasta yakınlarındaki etkilerinin anlaşılması, hemodiyaliz hastaları ile sağlık personelleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen söyleşide, hasta ve hasta yakınları da diyaliz teknikerlerinden beklentilerini dile getirme olanağı buldu.

Söyleşinin ardından SHMYO Abdürrahim Karakoç Çok Amaçlı Dersliğinde Diyaliz Programı 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencileri arasında kaynaşma etkinliği düzenlendi.