'Daha güzel bir dünya için Savaşa Hayır' sergisi açıldı
Niğde'de 42 ülkeden 75 sanatçının resimlerinin yer aldığı 'Sanat Sarsıntısı-10' adlı uluslararası sergi açıldı.
- 24.09.2022 16:59
- Güncelleme: 24.09.2022 16:59
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Niğde’de 42 ülkeden 75 sanatçının resimlerinin yer aldığı ’Sanat Sarsıntısı-10’ adlı uluslararası sergi açıldı.
Sergiye Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve davetliler katıldı. Niğde Belediyesinin katkıları, Ressam Safa Büte öncülüğünde düzenlenen Belediye Sanat Galerisi’ndeki sanatseverleri bekliyor. 75 sanatçının 99 eserinden oluşan sergi, 8 ekime kadar izlenime açık kalacak.
İHA
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