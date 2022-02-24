'Cılızsın' denilen sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Macaristan'da yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda ikincilik olan Sefa Köksal, şimdi de 64 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Spora başlamadan önce 'Cılızsın' denilerek alay edilen Köksal, başarı hikayesini anlatarak hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

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  • 24.02.2022 11:15
  • Güncelleme: 24.02.2022 11:15
'Cılızsın' denilen sporcu Türkiye şampiyonu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Macaristan’da yapılan Kick Boks Dünya Kupası’nda ikincilik olan Sefa Köksal, şimdi de 64 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Spora başlamadan önce ’Cılızsın’ denilerek alay edilen Köksal, başarı hikayesini anlatarak hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Sefa Köksal, kendisi gibi yetişen sporculara elde ettiği başarılarla Kırşehir’de örnek oluyor. Ailesinden izinsiz başladığı spor dalında dünya ikincisi olan Köksal, milli takım adına katıldığı turnuvalarda 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazandıktan sonra Türkiye şampiyonu oldu.

"Cılızım Türkiye Şampiyonu Oldum Şimdi Dünya Şampiyonu olacağım"

Kırşehir’de Kick Boks ve Muay Thai eğitmeni Osman Çevik’le tanışan ve kick boks yapmaya başlayan Köksal’ı, Macaristan’da yapılan ve ’cılızsın’ denilen turnuva ateşledi. 19 yaşında olan ve 5 yaşından itibaren spor yapan Köksal, "Kocaeli’nde yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldum. Çok çalışıyorum. Aynı başarıyı dünya ikincisi olduğumda da göstermiştim. O şampiyonada bana ’cılız’ demişlerdi. Çalışarak Türkiye şampiyonu oldum. Dünya şampiyonu olmak için çalışıyorum" dedi.

Kırşehir’de gençleri kick boks sporuna yöneltti

Dünya ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğunun ardından elde ettiği başarının Kırşehir’de gençleri de kick boks yapmaya ittiğini ifade eden Köksal, "Başarı geldikçe Kırşehir’de halk spora ve kick boksa daha çok ilgi duymaya başladı. Gençler, çocuklar ve kadınlar salona geliyorlar. Ben hocamdan öğrendiklerimi aktarıyorum. Türkiye şampiyonuyum ama hiç sokakta dövüşmedim. Çünkü, spor sokakta değil salonda ve ringde yapılır" ifadelerini kullandı.

5 yaşından itibaren Sefa Köksal’ı eğiten Antrenör Osman Çevik ise, Sefa’nın şampiyon olacağına canı gönülden inandığını ve şehre altın kemeri getirdiklerini söyledi.

Sefa Köksal’ın şampiyon olmasının kendisini tetiklediğini ve kadınların da kick boksta başarı sağlayabileceğini anlatan Su Eda Dilara Kılıç da, "Kadınların da kick boks yaptığını araştırıp öğrendikten sonra salona gelmeye başladım. Kendimi savunabilmek amaçlı da spora gidiyorum. Kadınlar da kick boksta başarılı olabilir" ifadelerini kullandı.

İHA

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