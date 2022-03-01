'Çalıkuşu Kayseri E-Dergisi' 2. sayısına hazırlanıyor

Çalıkuşu Kayseri E-Dergisi’ni hazırlayan ekip, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 81 Çalıkuşu E-Dergi çalışması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim içeriklerinin yer aldığı Çalıkuşu Kayseri E-Dergisi’nin 1. sayı anısına basımı yapılan dergi, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik tarafından dergiyi hazırlayan ekibe verildi. 2. sayı için yapılan hazırlık çalışması toplantısına da katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, "1. sayıda yapmış olduğunuz başarılı çalışmadan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ederim. Bazı işlerin gönüllülük esasına göre yapıldığında ortaya güzel ve anlamlı eserlerin çıkacağını bu çalışmada bizlere gösterdiniz. Dergiyi incelediğimde edebiyat, kültür, spor ve gezi yazılarındaki başarı beni oldukça memnun etti. Buradan şu sonucu çıkaracak olursak okumanın, özellikle de kitap okumanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır" dedi.

Mart ayında yayınlanacak olan e-dergi 2. sayı çalışmasının konuları ve görselleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman ve komisyonda görevli öğretmenler de hazır bulundu.