'Anız yangınında hayvanlar ölüyor ve toprağın yapısı değişiyor'

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, anız yangınları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Anız yangınında hayvanlar ölüyor ve toprağın yapısı değişiyor' dedi.

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  • 25.08.2022 14:46
  • Güncelleme: 25.08.2022 14:46
'Anız yangınında hayvanlar ölüyor ve toprağın yapısı değişiyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, anız yangınları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Anız yangınında hayvanlar ölüyor ve toprağın yapısı değişiyor” dedi.

Eskisi gibi anızın yakılmadığını sebebinin ise yakılan anızın fiyatının arttığını söyleyen Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, “Öyle eskisi gibi anızın yakılması söz konusu değil. Çünkü sap ve saman kıymetli. Geçen sene 500-600 TL’ye satılan samanın kilogramı şu anda bin 300 TL civarına satılıyor. Yani buğday kadar kıymetli. Anız yani aman kıymetli olduğu için satmamız mümkün değil. Ancak bazen kendini bilmez insanlar yolun kenarından geçerken yakıp, gidiyor. Bizde itfaiye de müdahale ediyor. Yani biz elimizden geldiği kadar tarlalarımızı yakmamaya, yaktırmamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Güneş sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Anız yaktığımız zaman topraktaki bütün o kıymetli elementler, toprağa yarayan böcekler ve hayvanların tamamı ölüyor ve toprağın yapısı değişiyor. Biz anız yangınına karşıyız. Biz yakmayız ama yakanlara da gördüğümüz takdirde müdahale ederiz. Hemen müdahale ediyoruz. Sap ve saman kıymetli. Çünkü bu bölgede hayvancılıkta var. Hayvancılarımıza da sap ve saman lazım oluyor.”

İHA

Kayseri Gündem
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