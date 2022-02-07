'Anadolu Parsı' unvanını almak için Baranlı Dağına tırmandı

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye'nin tek kadın dağcısı unvanını taşıyan Melek Aydın, Anadolu Parsı unvanı için Baran Dağı'na tırmandı. 81 İlde 81 zirve 'Anadolu Parsı' unvanı için Kırşehir'e gelerek Baranlı Dağına tırmanan Aydın, '81 İlde 81 zirve Anadolu Parsı unvanı için çalışmalar yürütüyorum. Türkiye'de kadın olarak tekim' dedi.

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  • 07.02.2022 13:13
  • Güncelleme: 07.02.2022 13:13
'Anadolu Parsı' unvanını almak için Baranlı Dağına tırmandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye’nin tek kadın dağcısı unvanını taşıyan Melek Aydın, Anadolu Parsı unvanı için Baran Dağı’na tırmandı. 81 İlde 81 zirve ’Anadolu Parsı’ unvanı için Kırşehir’e gelerek Baranlı Dağına tırmanan Aydın, “81 İlde 81 zirve Anadolu Parsı unvanı için çalışmalar yürütüyorum. Türkiye’de kadın olarak tekim” dedi.

Türkiye’de illerin en yüksek zirvesine tırmanıp, ’Anadolu Parsı’ unvanı almak için 10 Yıldır dağcılık sporu ile ilgilenen Aydın, son 5 yıldır da yaptığı tırmanışlarla profesyonel dağcılık faaliyeti yürütüyor. Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü Başkanı Hikmet Gözübüyük’ünde yaptığı rehberlik ile şehirde kültür gezisi yapan Melek Aydın, Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Medresesi, Bozkırın Tezenesi Muharrem ve Neşet Ertaş’ın mezarı gibi tarihi ve kültürel alanlarda da incelemelerde bulundu.

Bin 677 metre yüksekliğindeki Baranlı Dağı tırmanışı ise soğuk havaya rağmen gerçekleştiren Aydın, ekibi ile birlikte dağın zirvesinde Türk Bayrağı açarak poz verdi.

İHA

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