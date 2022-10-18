'ALO 153' ve Beyaz Masa 5. Kayseri Kitap Fuarı'nda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri 5. Kayseri Kitap Fuarı'nda yerini aldı. Kurulan stantta, kitap fuarı süresi boyunca kitapseverlerin talep, istek ve önerileri dinleniyor.

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  • 18.10.2022 09:59
  • Güncelleme: 18.10.2022 10:14
'ALO 153' ve Beyaz Masa 5. Kayseri Kitap Fuarı'nda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri 5. Kayseri Kitap Fuarı’nda yerini aldı. Kurulan stantta, kitap fuarı süresi boyunca kitapseverlerin talep, istek ve önerileri dinleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde yaptığı ve yapacağı çalışmalarda vatandaştan gelen talep ve önerilere ayrı bir önem veriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile yerini alarak vatandaşı yerinde dinliyor. Bu çerçevede Alo 153 ve Beyaz Masa, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda 14 Ekim’de başlayan Türkiye’nin en çok ziyaret edilen fuarlarından olan ve örnek gösterilen 5. Kayseri Kitap Fuarı’nda stant kurdu. Büyükşehir personeli, ulaşım hizmetlerinden spor, kültür ve kütüphane hizmetlerine, KAYBİS’ten otoparka, zabıta denetim hizmetlerinden çevre ve veterinerlik hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık bilgi veriyor. Fuarın sona ereceği tarih olan 23 Ekim’e kadar hizmet verecek olan stantta Akıllı Şehir Kayseri uygulaması hakkında bilgiler verilirken, fuarı şehir ve yurt dışından ziyaret eden vatandaşlara kentin tanıtımı da yapılıyor. Ayrıca Park ve Bahçeler, İmar ve Şehircilik, Zabıta, Fen İşleri, Etüt ve Projeler, Bakım ve Onarım, Ulaşım, Kentsel Dönüşüm, Kültür ve Sosyal İşler, Tarımsal Faaliyetler ve spor etkinlikleri gibi konularda vatandaşların talep ve önerileri değerlendiriliyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimlerinin kurduğu standı ziyaret ederek, bilgiler aldı.

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İHA

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